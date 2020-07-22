Сергеева пробудет в регионе до конца июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Замглавы департамента по взаимодействию с экспертным сообществом управления администрации президента РФ Мария Сергеева, прилетевшая в Пермь в понедельник, останется в регионе до 31 июля. Ей поручено определить приоритеты и выстроить новую информационную повестку врио губернатора Дмитрия Махонина перед выборами, сообщил URA.RU источник в его штабе.

«Сергеева в Перми мониторит ситуацию в крае и определяет приоритеты направлений в информационной кампании губернатора», — пояснил собеседник агентства. Еще один источник, знакомый с ситуацией, также подтвердил данную информацию. «Сергеева будет находиться в Перми до 31 июля», — сказал он. В пресс-службе главы региона данную информацию не комментируют.

В четверг ожидается приезд начальника управления администрации президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева. На пятницу запланирован визит полпреда президента в ПФО Игоря Комарова. Оба проинспектируют регион на готовность к выборам.

На минувшей неделе Махонин расстался с приглашенным политтехнологом Алексеем Трубецким из-за слабой работы предвыборного штаба. Ожидается, что штаб Махонина может быть усилен до конца недели кураторами из Москвы, отвечающими за различные направления.

Выборы губернатора Пермского края пройдут 13 сентября. Помимо врио главы региона Дмитрия Махонина, на кресло губернатора претендуют семь кандидатов: Олег Постников (ЛДПР), Ксения Айтакова (КПРФ), Евгений Козлов («Патриоты России»), Андрей Михеев («РОТ Фронт»), Александр Репин (Справедливая Россия), а также два самовыдвиженца — Павел Панков и Филипп Чернышев.