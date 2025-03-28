Пожилые пермяки поженились после знакомства в санатории. Фото

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Пара познакомилась на дискотеке
Пара познакомилась на дискотеке Фото:

Пермский ЗАГС 28 марта зарегистрировал необычный брак. Невесте Светлане — 79 лет, а ее жениху Геннадию — 74 года. 

«Новобрачные познакомились в санатории региона. А если быть точнее, на дискотеке», — сообщает портал «В курсе. ру».

Жених чуть младше невесты
Жених чуть младше невесты
Фото:

Ранее URA.RU сообщало о том, что пара пермяков Павел и Мария для регистрации своего брака выбрали необычные старорусские костюмы. Свой семейный союз они зарегистрировали 1 июля, в мистический славянский праздник. В руках у невесты был букет из полевых цветов, а на голове венок. В этот день славяне чествовали бога солнца, тепла и плодородия Ярилу.

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Пермский ЗАГС 28 марта зарегистрировал необычный брак. Невесте Светлане — 79 лет, а ее жениху Геннадию — 74 года.  «Новобрачные познакомились в санатории региона. А если быть точнее, на дискотеке», — сообщает портал «В курсе. ру». Ранее URA.RU сообщало о том, что пара пермяков Павел и Мария для регистрации своего брака выбрали необычные старорусские костюмы. Свой семейный союз они зарегистрировали 1 июля, в мистический славянский праздник. В руках у невесты был букет из полевых цветов, а на голове венок. В этот день славяне чествовали бога солнца, тепла и плодородия Ярилу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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