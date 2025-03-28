Стало известно состояние детей, которых сбили на Гайве в Перми

Мальчиков госпитализировали
В пермском микрорайоне Гайва сбили детей. В Министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU рассказали об их состоянии.
«Два ребенка направлены на госпитализацию и обследование. Их состояние характеризуется как не тяжелое», — отметили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало о том, что обоих до приезда скорой помощи успокаивали очевидцы случившегося. ДТП произошло на улице Писарева, в районе остановки «Рынок». URA.RU направило запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Пермского края с просьбой прокомментировать аварию. Ответ на него ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!