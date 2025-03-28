Стало известно состояние детей, которых сбили на Гайве в Перми

Минздрав: дети, которых сбили на Гайве в Перми находятся не в тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчиков госпитализировали
Мальчиков госпитализировали Фото:

В пермском микрорайоне Гайва сбили детей. В Министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU рассказали об их состоянии. 

«Два ребенка направлены на госпитализацию и обследование. Их состояние характеризуется как не тяжелое», — отметили в ведомстве. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что обоих до приезда скорой помощи успокаивали очевидцы случившегося. ДТП произошло на улице Писарева, в районе остановки «Рынок». URA.RU направило запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Пермского края с просьбой прокомментировать аварию. Ответ на него ожидается. 

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В пермском микрорайоне Гайва сбили детей. В Министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU рассказали об их состоянии.  «Два ребенка направлены на госпитализацию и обследование. Их состояние характеризуется как не тяжелое», — отметили в ведомстве.  Ранее URA.RU сообщало о том, что обоих до приезда скорой помощи успокаивали очевидцы случившегося. ДТП произошло на улице Писарева, в районе остановки «Рынок». URA.RU направило запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Пермского края с просьбой прокомментировать аварию. Ответ на него ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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