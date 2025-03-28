Жильцы новостройки в Перми нашли тело женщины на козырьке подъезда

СК проверяет обстоятельства гибели женщины на козырьке ЖК в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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О причинах смерти женщины не сообщается
О причинах смерти женщины не сообщается Фото:

В Перми на козырьке первого подъезда жилого комплекса «Дуэт» на улице Энгельса, 27 найдено тело женщины. Жильцы дома заметили его около 16:30 и вызвали экстренные службы.

«К месту происшествия оперативно прибыли машины скорой помощи и спасателей. Однако уже к 17:00 спецтехника покинула место. Тело женщины при этом осталось на козырьке», — передает 59.ru.

В Следственном комитете по Пермскому краю рассказали что проводится процессуальная проверка для установления всех обстоятельств случившегося. Следственный отдел по Дзержинскому району выясняет причины и детали произошедшего. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение. 

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В Перми на козырьке первого подъезда жилого комплекса «Дуэт» на улице Энгельса, 27 найдено тело женщины. Жильцы дома заметили его около 16:30 и вызвали экстренные службы. «К месту происшествия оперативно прибыли машины скорой помощи и спасателей. Однако уже к 17:00 спецтехника покинула место. Тело женщины при этом осталось на козырьке», — передает 59.ru. В Следственном комитете по Пермскому краю рассказали что проводится процессуальная проверка для установления всех обстоятельств случившегося. Следственный отдел по Дзержинскому району выясняет причины и детали произошедшего. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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