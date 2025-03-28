Жильцы новостройки в Перми нашли тело женщины на козырьке подъезда

В Перми на козырьке первого подъезда жилого комплекса «Дуэт» на улице Энгельса, 27 найдено тело женщины. Жильцы дома заметили его около 16:30 и вызвали экстренные службы.
«К месту происшествия оперативно прибыли машины скорой помощи и спасателей. Однако уже к 17:00 спецтехника покинула место. Тело женщины при этом осталось на козырьке», — передает 59.ru.
В Следственном комитете по Пермскому краю рассказали что проводится процессуальная проверка для установления всех обстоятельств случившегося. Следственный отдел по Дзержинскому району выясняет причины и детали произошедшего. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.
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