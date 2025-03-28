В Добрянском округе столкнулись «Лада Приора» и «Мерседес». Водитель отечественной легковушки погиб на месте, сообщает Госавтоинспекция Пермского края в своем Telegram-канале.
«28 марта 2025 года около 16:12 на 101-м километре автодороги Пермь — Березники 29-летний водитель „Лады Приоры“ по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем „Мерседес“, которым управлял 53-летний мужчина. В результате автоаварии водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Водитель и два пассажира иномарки получили травмы различной степени тяжести», — рассказали в ведомстве.
По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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