Вылетевшая на встречку «Лада» устроила смертельное ДТП на трассе Пермь-Березники. Видео

В Добрянском округе при лобовом столкновении легковушек погиб водитель «Лады»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полицейские устанавливают все обстоятельства автоаварии
Полицейские устанавливают все обстоятельства автоаварии Фото:

В Добрянском округе столкнулись «Лада Приора» и «Мерседес». Водитель отечественной легковушки погиб на месте, сообщает Госавтоинспекция Пермского края в своем Telegram-канале.

«28 марта 2025 года около 16:12 на 101-м километре автодороги Пермь — Березники 29-летний водитель „Лады Приоры“ по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем „Мерседес“, которым управлял 53-летний мужчина. В результате автоаварии водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Водитель и два пассажира иномарки получили травмы различной степени тяжести», — рассказали в ведомстве. 

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Добрянском округе столкнулись «Лада Приора» и «Мерседес». Водитель отечественной легковушки погиб на месте, сообщает Госавтоинспекция Пермского края в своем Telegram-канале. «28 марта 2025 года около 16:12 на 101-м километре автодороги Пермь — Березники 29-летний водитель „Лады Приоры“ по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем „Мерседес“, которым управлял 53-летний мужчина. В результате автоаварии водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Водитель и два пассажира иномарки получили травмы различной степени тяжести», — рассказали в ведомстве.  По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...