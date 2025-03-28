В Перми автомобиль сбил на дороге двух мальчиков. Обоих до приезда скорой помощи успокаивали очевидцы случившегося. Видеозапись с места событий местные жители опубликовали в сообществе «Плохие новости в соцсети „ВКонтакте“.
«Сбили двух мальчиков. Одного прохожая успокаивает, водой поливает, говорит, что он просто упал с кровати и ему все приснилось. Второй видимо в состоянии шока. Он сначала встал, постоял минут пять, потом упал просто», — рассказала очевидица случившегося.
ДТП произошло на ул. Писарева, в районе остановки «Рынок». URA.RU направило запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Пермского края.
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