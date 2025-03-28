В Перми машина сбила двух детей. Видео

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Двух мальчиков сбил автомобиль на Гайве
Двух мальчиков сбил автомобиль на Гайве Фото:

В Перми автомобиль сбил на дороге двух мальчиков. Обоих до приезда скорой помощи успокаивали очевидцы случившегося. Видеозапись с места событий местные жители опубликовали в сообществе «Плохие новости в соцсети „ВКонтакте“.

«Сбили двух мальчиков. Одного прохожая успокаивает, водой поливает, говорит, что он просто упал с кровати и ему все приснилось. Второй видимо в состоянии шока. Он сначала встал, постоял минут пять, потом упал просто», — рассказала очевидица случившегося.

ДТП произошло на ул. Писарева, в районе остановки «Рынок». URA.RU направило запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Пермского края.

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В Перми автомобиль сбил на дороге двух мальчиков. Обоих до приезда скорой помощи успокаивали очевидцы случившегося. Видеозапись с места событий местные жители опубликовали в сообществе «Плохие новости в соцсети „ВКонтакте“. «Сбили двух мальчиков. Одного прохожая успокаивает, водой поливает, говорит, что он просто упал с кровати и ему все приснилось. Второй видимо в состоянии шока. Он сначала встал, постоял минут пять, потом упал просто», — рассказала очевидица случившегося. ДТП произошло на ул. Писарева, в районе остановки «Рынок». URA.RU направило запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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