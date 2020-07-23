Жириновский объяснил, почему Фургала не удалось спасти от тюрьмы

Дело Сергея Фургала могло быть закрыто за отсутствием улик, если бы он временно покинул пост, считает Владимир Жириновский Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

В ЛДПР до последнего пытались спасти экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала от тюрьмы, но большинство защитников появилось лишь в последние две недели. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский в своем telegram-канале.

«Большинство защитников Фургала действуют только последние 2 недели, с момента, как его арестовали. До последнего мы старались спасти его от тюрьмы. Я предлагал варианты, как избежать жесткого сценария», — рассказал Жириновский. По его словам, он предлагал Фургалу временно покинуть пост на период расследования. Лидер ЛДПР отмечает, что в таком случае дело было бы закрыто из-за отсутствия улик.

«С первых дней протестов в Хабаровском крае мы открыто выступаем в поддержку жителей, которые вышли на улицы защищать свой выбор», — отмечает Жириновский. По его словам, ЛДПР не организовывала митинги, жители Хабаровска собрались стихийно.

Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский намерен добиваться помилования Фургала. По словам политика, в процессе над Фургалом возможны два сценария: либо суд не найдет необходимых улик и обвиняемого отпустят, либо его могут признать виновным, несмотря на истечение сроков давности по некоторым эпизодам, передает радио Sputnik.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. На следующий день Басманный суд Москвы отправил Фургала в СИЗО до 9 сентября. Жители Хабаровского края устроили массовые акции протеста в поддержку политика. 20 июля президент Владимир Путин уволил его в связи с утратой доверия, а врио главы региона был назначен другой либерал-демократ Михаил Дегтярев.