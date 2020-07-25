Глава Минздрава Хакасии покинул пост после скандала с зарплатами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общественный совет департамента регулирования цен и тарифов. Курган, депутат, чиновник, руки
Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Минздрава Хакасии Владимир Костюш подал в отставку. По информации пресс-службы правительства республики, соответствующее заявление чиновник написал накануне вечером.

«Он написал заявление об увольнении по собственному желанию», — приводит РИА «Новости» слова собственного источника в правительстве. В настоящее время Костюш находится в отпуске, исполняющим обязанности министра стал его первый заместитель Александр Стреленко.

В СМИ предположили, что отставка министра связана с недавним скандалом вокруг задержки коронавирусных выплат медиками региона, передает телеканал 360. Однако, в пресс-службе ведовства опровергли эту информацию.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...