США может ударить по России в скором времени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия может стать разменной монетой в войне США и Китая. Такое мнение высказал директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов.

«Возникает риск удара [США] по России из-за того, что в глобальном противостоянии она будет играть роль сырьевого тыла Китая. При этом Пекин вряд ли сможет прийти на помощь. Проще говоря, РФ как маленькое зерно попадет между жерновов», — цитирует Иванова «Царьград».

Эксперт подчеркнул, что конфликт между Китаем и США с каждым годом только набирает обороты. Не исключен вариант скорого перехода конфликта в военную плоскость. По его словам, это неизбежно по двум основным причинам. Во-первых, экономическая мощь Китая угрожает мировой гегемонии США. Если доллар потеряет лидирующие позиции, страну ожидает крах. Поэтому Вашингтону выгодно рискнуть всем. Во-вторых, имеет место идеологическое противостояние. Пандемия показала всему миру, что китайская модель более эффективна в плане социальной организации, чем модель стран Запада.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американцы планируют пригласить РФ в новый альянс по противодействию Китаю. По словам госсекретаря, Китай совершает те же ошибки, что совершал СССР, среди них — несоблюдение права собственности и верховенства закона. Исполнительный директор Международной мониторинговой ассоциации CIS-EMO, политолог Станислав Бышок заявил, что холодная война между США и Китаем, в случае своего начала, будет исключительно экономической, а не идеологической. При этом России стоит сохранять нейтралитет и стараться получать выгоду от обеих сторон конфликта. В возможной холодной войне между двумя странами не будет победителей, отмечает эксперт. В XXI веке экономики всех государств зависят друг от друга, а потому все понесут только потери.