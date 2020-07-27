Введение новой уголовной статьи «Налоговое мошенничество» негативно отразится на бизнесе в России. В условиях стагнации экономики предприниматели будут вынуждены закрывать свои организации, спрогнозировал в беседе с URA.RU финансовый аналитик Виталий Калугин.
Отдельную статью «Налоговое мошенничество» в Уголовный кодекс РФ хотят ввести правоохранительные органы. Экономист напомнил, что законом уже предусмотрено наказания за махинации с налогами и вводить отдельную статью бессмысленно. А вот для бизнеса такие изменения только навредят.
«Идет общий тренд на ужесточение: обложить бизнес дополнительными красными флажками. В режиме стагнации на налоги денег не хватает, перед бизнесом встает вопрос: „Что выплатить сначала: зарплату или налоги?“ И за то, и за другое могут уголовно привлечь. Бизнес будет просто закрываться», — считает Виталий Калугин.
Финансист предположил, что новую статью могут внести, чтобы закрыть лазейку по НДС — основному бюджетобразующему налогу. Но ужесточение также не поможет властям привлечь дополнительные средства в федеральную казну. «Государству это не поможет. Мишустин серьезно поднял налоговые базы данных, нужно это „допилить“. Тогда цепочки налоговые будут видны и не нужно никаких статей», — предложит Калугин.
По данным Следственного комитета, российских бюджет теряет более 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений, передает RT. Лидерами по неуплате налогов стали Москва, Московская область, Краснодарский край и Ставропольский край, а также Ростовская область.