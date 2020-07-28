В Сургуте придумали, как сократить летние отключения горячей воды

Горячую воду в Сургуте будут отключать не на 2 недели, а на 1-3 дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сократить длительность отключений горячей воды с двух недель до 1-3 дней позволит строительство нового тепловывода от городских электростанций. Об этом рассказал директор МУП «Городские тепловые сети» Василий Юркин.

По словам Юркина, в этом году кампания по ремонту теплосетей идет в особых условиях — графики отключения горячей воды переносились несколько раз из-за прироста новых случаев коронавируса и режима самоизоляции. В общей сложности на реконструкцию труб планируется потратить 426 млн рублей. Большая часть средств пойдет на самые ветхие сети, которым более 25 лет. При этом МУП испытывает серьезные финансовые проблемы — из-за пандемии долги потребителей выросли до 1,15 млрд рублей (рост составил 20%).

Гендиректор «ГТС» также рассказал, что в Сургуте назрел вопрос глобальной реконструкции самой системы тепловых сетей. «Дома растут, как грибы. На подключение их к теплу требуются резервы, которых нет. В микрорайоне „Голдфиш“ содержать новое жилье сможем, а строительство школы уже под вопросом. А там еще и детский сад», — отметил Юркин.

Он добавил, что в тепловой схеме Сургута (документ, определяющий развитие этой сферы) прописано строительство третьего тепловывода. Новая «труба» от ГРЭС позволит не только решить проблему с нехваткой мощностей, но и сократить время отключения горячей воды во время летней кампании с двух недель до 1-3 дней. А также повысит надежность системы отопления города. «Когда случаются срывы по теплоснабжению от ГРЭС, а такие случаи у нас бывали, третий тепловывод служил бы перемычкой, которая в аварийной ситуации могла бы взять на себя функции по теплоснабжению города», — прокомментировал Василий Юркин.

Такая реконструкция системы теплоснабжения города стоит несколько миллиардов рублей. Ранее и. о. главы Сургута Николай Кривцов докладывал губернатору ХМАО Наталье Комаровой, что есть инвестиционный проект, по которому предприниматель готов вложить в ближайшие 5 лет порядка 5 млрд рублей, в том числе и на строительство третьей «трубы» от ГРЭС. Инвестором выступит ХК «Вектор», которая связана с местной компанией «Сургутские городские электрические сети». Глава региона одобрила этот проект. Напомним, разговоры о возможном концессионном соглашении в сфере теплоснабжения ведутся уже больше года. Ранее этот механизм называли самым реальным для решения проблем с развитием Сургута.