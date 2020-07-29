Россия хочет производить вакцину против коронавируса в Бразилии

Россия ведет переговоры с бразильскими лабораториями Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия ведет переговоры с бразильскими лабораториями о производстве вакцины против коронавируса на территории страны. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы ведем переговоры как с частными, так и с государственными лабораториями в Бразилии», — приводит слова Дмитриева ТАСС со ссылкой на бразильское издание Valor Econômico. Глава РФПИ отметил, что, если соглашение с бразильскими производителями будет достигнуто, значительная часть местного населения пройдет вакцинацию уже в этом году.

Дмитриев также заявил, что РФ заинтересована в проведении клинических испытаний и производстве препаратов от коронавируса совместно с бразильскими лабораториями. Однако если Бразилия откажется от сотрудничества, как подчеркнул он, Россия найдет партнеров в других странах Латинской Америки.

На данный момент в Бразилии разрешено проведение испытаний трех вакцин против коронавируса: британского препарата ChAdOx1 nCoV-19, китайской вакцины Sinovac Biotech и РНК-вакцины от американской фармацевтической компании Pfizer, пишет RT. Как ранее сообщил посол РФ в Бразилии Сергей Акопов, российской вакциной против коронавируса заинтересовались власти штата Парана на юге Бразилии. Там намерены заниматься совместным производством препарата и его дальнейшим распространением.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.