За минувшие сутки в ХМАО коронавирус диагностировали у 173 человек. При этом каждый заболевший заражает все больше людей и, как следствие, уже четвертые сутки подряд растет коэффициент распространения инфекции. На сегодня он составляет 0,92, а еще вчера он был на уровне 0,9. Если рост продолжится и дойдет до 1, то региону или отдельным его территориям грозит ужесточение карантинных правил. О новой статистике URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 99 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 54 человек зафиксирована пневмония, у 20 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 153 случаях. По 20 случаям контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
В Роспотребнадзоре ХМАО не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с одновременным падением числа зараженных и ростом коэффициента распространения инфекции, предложив самостоятельно оценивать предоставленные статистические данные. По официальной информации оперштаба, с начала эпидемии коронавируса, в ХМАО заболели уже 15 тыс 990 человек. За минувшие сутки COVID-19 диагностирован у жителей 19 муниципалитетов.
- Сургут — 48;
- Нижневартовск — 30;
- Нефтеюганск — 16;
- Ханты-Мансийск — 15;
- Сургутский район — 13;
- Лангепас — 10;
- Радужный — 8;
- Нягань — 5;
- Урай — 5;
- Ханты-Мансийский район — 4;
- Пыть-Ях — 3;
- Белоярский район — 3;
- Нефтеюганский район — 3;
- Мегион — 2;
- Кондинский район — 2;
- Октябрьский район — 2;
- Советский район — 2;
- Нижневартовский район — 1;
- Когалым — 1.
Всего: 173
В оперштабе сообщили, что состояние 52 пациентов оценивается, как тяжелое, а 39 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За все время эпидемии от коронавируса умерли 128 человек.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО официально действует первый этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Разрешено гулять по улицам, но детские площадки посещать также нельзя. Также позволено в любое время заниматься спортом. Остальные ограничения действуют до 9 августа.
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