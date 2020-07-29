28 июля 2020
27 июля 2020

Жители ХМАО заражают все больше людей. Это может вернуть в регион жесткий карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Санитарная обработка остановок общественного транспорта во время пандемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, уборка, защитный костюм, гигиена, дезинфекция, остановка общественного транспорта, санобработка, санитарная обработка, covid-19, covid19, коронавирус, противоэпидемические меры
Несмотря на падение числа зараженных, растет другой важный показатель, который уже меняет эпидемиологическую ситуацию в ХМАО Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в ХМАО коронавирус диагностировали у 173 человек. При этом каждый заболевший заражает все больше людей и, как следствие, уже четвертые сутки подряд растет коэффициент распространения инфекции. На сегодня он составляет 0,92, а еще вчера он был на уровне 0,9. Если рост продолжится и дойдет до 1, то региону или отдельным его территориям грозит ужесточение карантинных правил. О новой статистике URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 99 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 54 человек зафиксирована пневмония, у 20 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 153 случаях. По 20 случаям контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

В Роспотребнадзоре ХМАО не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с одновременным падением числа зараженных и ростом коэффициента распространения инфекции, предложив самостоятельно оценивать предоставленные статистические данные. По официальной информации оперштаба, с начала эпидемии коронавируса, в ХМАО заболели уже 15 тыс 990 человек. За минувшие сутки COVID-19 диагностирован у жителей 19 муниципалитетов.

  • Сургут — 48;
  • Нижневартовск — 30;
  • Нефтеюганск — 16;
  • Ханты-Мансийск — 15;
  • Сургутский район — 13;
  • Лангепас — 10;
  • Радужный — 8;
  • Нягань — 5;
  • Урай — 5;
  • Ханты-Мансийский район — 4;
  • Пыть-Ях — 3;
  • Белоярский район — 3;
  • Нефтеюганский район — 3;
  • Мегион — 2;
  • Кондинский район — 2;
  • Октябрьский район — 2;
  • Советский район — 2;
  • Нижневартовский район — 1;
  • Когалым — 1.

Всего: 173

В оперштабе сообщили, что состояние 52 пациентов оценивается, как тяжелое, а 39 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За все время эпидемии от коронавируса умерли 128 человек.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО официально действует первый этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Разрешено гулять по улицам, но детские площадки посещать также нельзя. Также позволено в любое время заниматься спортом. Остальные ограничения действуют до 9 августа.

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