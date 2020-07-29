Даже приговоры читают в медицинских масках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 29 июля — 231-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 141-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 11 548 случаев заболевания COVID-19. 7 499 человек выздоровели. 229 жителей региона скончались, из них 92 — непосредственно от коронавируса.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 828 990 (+5 475) случаев заражения. Вылечились 620 333 пациента — 74% от заболевших. Умерли 13 673 человека — 1,6% от заразившихся.

Статистика замерла

В Челябинской области за минувшие сутки зарегистрировано 130 новых случаев заболевания COVID-19, что на три случая больше, чем было накануне. Статистика почти не меняется. Это означает, что регион остается на плато по заболеваниям. За сутки умерли два человека, COVID-19 у них был сопутствующим. Выписаны из больниц 132 человека.

Областной минздрав фкисирует тревожную статистику в Миассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отделениях для больных коронавирусом занято 48,4% коечного фонда, при требовании, чтобы свободных коек было больше половины. За сутки проведено 2 466 тестов. Область остается на первом этапе снятия ограничений.

Среди городов области печальный рекорд поставлен в Миассе. Число заразившихся достигло тысячи человек. Для сравнения, в соседнем Златоусте где в мае была серьезная вспышка в больнице, заболел 761 человек, а в Чебаркуле только 58. В Челябинске и Магнитогорске наметилась тенденция к снижению заболевших.

Депутат выздоравливает

Госпитализированный с ковидной пневмонией в московский госпиталь вице-спикер челябинского ЗСО Константин Захаров пошел на поправку. Депутат, как и обещал, ведет ежедневный дневник, докладывая на своей странице во «ВКонтакте» о своем самочувствии и передает все приветы.

«Иду на поправку, по строгому распорядку принимаю лекарства, в том числе — от малярии и антибиотики от кашля. В процессе лечения у меня возьмут три анализа. Как только последние покажут отрицательный результат — будем готовиться к выписке», — пишет Захаров.

Мусульман попросили молиться дома

Главный муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Хаджи Хазрат Раев выступил с обращением к мусульманам в преддверии курбан-байрама, который будет отмечаться с утра 31 июля до вечера 4 августа. Как и анонсировалось, муфтий призвал всех оставаться и молиться дома, а не ходить в мечети и не устраивать массовых мероприятий.

«И каждый пусть находится у себя дома, у телевизоров, со смартфонами. Проведите этот праздник в кругу своих родных и близких. Хотелось бы пожелать всем здоровья, счастья, благополучия» — заявил Раев. На телеканале «Первый областной» 31 июля с 7 утра будет идти трансляция праздничной проповеди.

Алексей Текслер анонсировал фестиваль уличного искусства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В область придут ковидные миллиарды

Челябинская область получит более 3 млрд рублей на сбалансированность бюджета. Эти деньги пойдут на покрытие выпадающих доходов региона из-за коронавируса. Решение о выплате Южному Уралу дотаций принято в Правительстве РФ.

В мае Челябинская область получила 2,5 млрд рублей. Третий федеральный транш ожидается осенью. По итогам первого полугодия регион недополучил 9,9 млрд рублей. Это 14,5% от прогнозируемых поступлений по налоговым и неналоговым доходам.

Что ждет челябинцев в ближайшие дни

В регионе продолжают отменять массовые мероприятия. В эти выходные не будут отмечать День железнодорожника. В Челябинске в первое воскресенье августа обычно проходили концерты в ДК ЮУЖД и на стадионе «Локомотив». Для целого ряда поселков Саткинского района, где большинство работает на железной дороге, праздник также был особым.

Уже известно, что в парке Гагарина в Челябинске не будет традиционной выставки цветов и плодов. «Все мероприятия августа отменены. Кинопоказы не ожидаются — мероприятия запрещены, мы начали ремонт на Летнем театре», — говорится на странице парка во «ВКонтакте».

Один праздник отменять не стали. 1 августа в Челябинске начнётся международный фестиваль уличного искусства «Культурный код». Об этом в своем Instagram написал губернатор Алексей Текслер. «Известные художники-граффитисты приедут к нам, чтобы украсить десять торцов городских зданий, — пишет Текслер. — Видел эскизы — должно получиться здорово. Кроме граффити в программе фестиваля мастер-классы, онлайн-лекции. Следите за проектом, будет интересно». Следить за фестивалем придется в социальных сетях. На конец августа запланирован областной фестиваль граффити.