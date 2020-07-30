В ХМАО чиновников только через суд заставили ремонтировать мост

Прокуратура через суд обязала администрацию Сургутского района заняться реконструкцией аварийного моста в поселке Белый Яр. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Мост в поселке Белый Яр находится в аварийном состоянии уже несколько лет. Он фактически разделяет населенный пункт на две части, проезд по нему закрыт. В результате, например, скорой чтобы добраться из одного конца поселка в другой приходится ехать в объезд по трассе. За все это время к ремонту моста районная администрация так и не приступила. Теперь будет должна это сделать по решению суда под присмотром службы судебных приставов», — сообщил инсайдер. В пресс-службе прокуратуры ХМАО получить оперативный комментарий не удалось.
Начальник пресс-службы районной мэрии Любовь Иванцова заявила, что решение сургутского районного суда будет обжаловано администрацией. «Мы намерены дойти до Верховного суда РФ. Администрация района предпринимала и предпринимает все установленные законодательством процедуры по приведению моста в соответствии с градостроительными требованиями. На реконструкцию моста в бюджете района предусмотрены 58 млн рублей. Конкурсные процедуры по выбору подрядчика будут объявлены на следующей неделе», — прокомментировала чиновница.
Ранее URA.RU сообщало, что действия чиновников Сургутского района уже попадали под прицел внимания надзорных органов. В частности, когда речь шла об условиях программы переселения жителей из аварийного жилья.
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