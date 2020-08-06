06 августа 2020

Жители Екатеринбурга против назначения мэра депутатами. Результаты опроса

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, сбор подписей, прямые выборы, возврат прямых выборов мэра, народная инициатива
Жители Екатеринбурга могут поддержать идею прямых выборов мэра Фото: Анна Майорова © URA.RU

Против избрания мэра Екатеринбурга депутатами гордумы проголосовали 82% участников опроса, который провел Фонд Социум. За эту схему высказались 12% респондентов, 5,5% сообщили, что им не важен принцип выборов главы города.

Идею всенародных выборов мэра больше всего поддерживают жители Екатеринбурга в возрасте 18-34 лет (за высказались 88%), меньше всего респонденты в возрасте 35-54 лет (за 79%).

Исследование проводилось с 25 июля по 3 августа 2020 года путем телефонного опроса. Выборка репрезентует население Екатеринбурга в возрасте 18 лет и старше, максимальная ошибка выборки ±4% (при вероятности 95%).

Подписи за возвращение прямых выборов мэра Екатеринбурга собирает на улицах Екатеринбурга инициативная группа. Министерство общественной безопасности Свердловской области запретило размещение агитационных кубов при сборе подписей. Действия полицейских, которые изымали кубы, раскритиковали спикер заксобрания Людмила Бабушкина и омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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