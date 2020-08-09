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Самое актуальное в ЯНАО на 10 августа. Малоимущих будут бесплатно защищать от COVID, в округе построят биатлонный комплекс

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, раздача, медицинская маска
Многодетные семьи и малоимущие ямальцы получат по 60 масок на человека Фото: Илья Московец © URA.RU

В 2020 году постоят 26 детсадов и школ — защитные маски получат многодетные семьи — новый биатлонный комплекс постоят в Лабытнанги. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 10 августа — в обзоре URA.RU:

На Ямале построят детсады и школы

  • Правительство ЯНАО до конца 2020 года завершит строительство 26 детсадов и школ. К концу года будут сданы 22 детских сада и четыре школы в Салехарде, Губкинском, Новом Уренгое, Пуровском, Надымском, Шурышкарском районах.

Малоимущие ямальцы получат защитные средства

  • Жителям Ямала, которые имеют низкий доход, а также многодетным и малоимущим семьям будут бесплатно выдавать защитные маски. Первая партия уже доставлена в Салехард, затем маски привезут в Новый Уренгой и Ноябрьск. Планируется выдавать 60 масок на человека.

В Лабытнанги постоят новый биатлонный комплекс

  • Власти региона приняли решение возвести в границах улицы Обской и объездной дороги в Лабытнанги, биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой и лукодромом. Также там будет построена гостиница, где будут проживать спортсмены.

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Экономика Политика Спорт

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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