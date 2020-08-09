Многодетные семьи и малоимущие ямальцы получат по 60 масок на человека Фото: Илья Московец © URA.RU

В 2020 году постоят 26 детсадов и школ — защитные маски получат многодетные семьи — новый биатлонный комплекс постоят в Лабытнанги. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 10 августа — в обзоре URA.RU:

На Ямале построят детсады и школы

Правительство ЯНАО до конца 2020 года завершит строительство 26 детсадов и школ. К концу года будут сданы 22 детских сада и четыре школы в Салехарде, Губкинском, Новом Уренгое, Пуровском, Надымском, Шурышкарском районах.

Малоимущие ямальцы получат защитные средства

Жителям Ямала, которые имеют низкий доход, а также многодетным и малоимущим семьям будут бесплатно выдавать защитные маски. Первая партия уже доставлена в Салехард, затем маски привезут в Новый Уренгой и Ноябрьск. Планируется выдавать 60 масок на человека.

В Лабытнанги постоят новый биатлонный комплекс

Власти региона приняли решение возвести в границах улицы Обской и объездной дороги в Лабытнанги, биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой и лукодромом. Также там будет построена гостиница, где будут проживать спортсмены.