Многодетные семьи и малоимущие ямальцы получат по 60 масок на человека
В 2020 году постоят 26 детсадов и школ — защитные маски получат многодетные семьи — новый биатлонный комплекс постоят в Лабытнанги. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 10 августа — в обзоре URA.RU:
На Ямале построят детсады и школы
- Правительство ЯНАО до конца 2020 года завершит строительство 26 детсадов и школ. К концу года будут сданы 22 детских сада и четыре школы в Салехарде, Губкинском, Новом Уренгое, Пуровском, Надымском, Шурышкарском районах.
Малоимущие ямальцы получат защитные средства
- Жителям Ямала, которые имеют низкий доход, а также многодетным и малоимущим семьям будут бесплатно выдавать защитные маски. Первая партия уже доставлена в Салехард, затем маски привезут в Новый Уренгой и Ноябрьск. Планируется выдавать 60 масок на человека.
В Лабытнанги постоят новый биатлонный комплекс
- Власти региона приняли решение возвести в границах улицы Обской и объездной дороги в Лабытнанги, биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой и лукодромом. Также там будет построена гостиница, где будут проживать спортсмены.
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