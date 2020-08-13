Разведка ДНР сообщила о новых потерях ВСУ под Горловкой

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, военная форма, униформа, военнослужащие цво, военная база, строй, 201военная база
Военнослужащий скончался из-за взрыва мины Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Война на Украине

Вооруженные силы Украины понесли потери из-за взрыва, произошедшего возле позиций 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты. Об этом сообщает разведка ДНР.

«Инцидент произошел в районе поселка Новгородское под Горловкой», — пишет сайт argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу народной милиции ДНР. По имеющемся данным, по неосторожности военных произошел взрыв противопехотной мины. Один военный погиб, еще один ранен.

Ранее сообщалось, что в Донбассе началось бессрочное перемирие. В конце июля стороны конфликта провели видеоконференцию и договорились прекратить огонь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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