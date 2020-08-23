Под Екатеринбургом лось убил человека

От удара машину выбросило в кювет Фото: УГИБДД по Свердловской области

Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург-Пермь в районе санатория «Зеленый мыс» в ночь на 24 августа. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.

«44-летний водитель на Volkswagen Polo двигался со стороны Екатеринбурга и допустил наезд на дикое животное — лося, перебегавшего проезжую часть перед транспортным средством справа налево по ходу движения автомашины», — рассказали URA.RU в отделении пропаганды УГИБДД.

Водитель не смог избежать столкновения, от удара автомобиль вылетел в кювет. Мужчина погиб на месте, лось тоже погиб

В Госавтоинспекции выяснили, что погибший является жителем Ревды. На его счету большое количество нарушений ПДД. Сотрудники ГИБДД не исключают, что погибший водитель и в этот раз ехал с превышением скорости.