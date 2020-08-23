23 августа 2020
22 августа 2020

Под Екатеринбургом лось убил человека

© Служба новостей «URA.RU»
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От удара машину выбросило в кювет Фото: УГИБДД по Свердловской области

Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург-Пермь в районе санатория «Зеленый мыс» в ночь на 24 августа. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.

«44-летний водитель на Volkswagen Polo двигался со стороны Екатеринбурга и допустил наезд на дикое животное — лося, перебегавшего проезжую часть перед транспортным средством справа налево по ходу движения автомашины», — рассказали URA.RU в отделении пропаганды УГИБДД.

Водитель не смог избежать столкновения, от удара автомобиль вылетел в кювет. Мужчина погиб на месте, лось тоже погиб

В Госавтоинспекции выяснили, что погибший является жителем Ревды. На его счету большое количество нарушений ПДД. Сотрудники ГИБДД не исключают, что погибший водитель и в этот раз ехал с превышением скорости.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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