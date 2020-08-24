В нескольких регионах РФ летучих мышей проверят на коронавирусы

Исследователи уже собрали большую коллекцию биопроб от летучих мышей разных видов Фото: Facebook, Владимир Васин

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России проводят исследование на наличие коронавирусов у летучих мышей, которые обитают в некоторых регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В настоящее время уже собрана большая коллекция биопроб от летучих мышей разных видов, обитающих в Подмосковье, Воронежской и Волгоградской областях, на побережье Черного моря», — приводит слова из сообщения пресс-службы ведомства радио Sputnik. Это исследование поможет оценить эпидемические риски, считают в Роспотребнадзоре.

Специалисты хотят проанализировать карту перемещения летучих мышей по территории России, отметили в ведомстве. Там добавили, что в будущем это поможет спрогнозировать возможные пути распространения коронавирусов.

Наиболее вероятным источником нового типа коронавируса в Китае являются летучие мыши, считают большинство специалистов в мире. Вирусолог Николай Малышев отметил, что эпидемии чаще всего приходят из Юго-Восточной Азии, так как большинство животных этого региона являются носителями различных вирусов, способных передаваться человеку.

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