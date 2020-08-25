Дистант сократил детскую преступность Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Дистанционное обучение в свердловских школах в наступающем учебном году вводиться не будет. Об этом заявил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

«На встречу, организованной для нас федеральным уполномоченным по правам несовершеннолетних Анной Кузнецовой, министр просвещения Сергей Кравцов заверил нас, что дистанционное обучение [школьников] использоваться не будет. Только в экстренных случаях», — сообщил Игорь Мороков. По его словам, домашнее обучение не заменит работы в коллективе. Вместе с тем, считает детский омбудсмен, дистант незаменим для детей-инвалидов. Кроме того, он может решить проблему обучения несовершеннолетних, находящихся в СИЗО или в больничных стационарах.

Уполномоченный по правам ребёнка усмотрел в удаленке дополнительные плюсы: так, благодаря ей на периферии региона появился доступный беспроводной интернет. Во время коронавирусной самоизоляции снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них.

Мороков также отметил положительные стороны дистанта, в частности, снижение преступности среди несовершеннолетних. «Если в 2019 году зарегистрировано 800-900 преступлений, которые совершили несовершеннолетние, то в 2020 году эта цифра составила 700-750. Уменьшается многоэпизодность — то есть количество преступлений, совершенных одним и тем же подростком», — рассказал Игорь Мороков.