25 августа 2020

Свердловские власти определились с дистантом для школьников. Заявление

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. Белинского. Екатеринбург, библиотека, занятие, учеба, студентка, учебники, подготовка к экзаменам, образование, уроки, подготовка к учебному году, изучение, дистанционное обучение, заочное обучение
Дистант сократил детскую преступность Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Проблемы дистанционного обучения в России

Дистанционное обучение в свердловских школах в наступающем учебном году вводиться не будет. Об этом заявил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

«На встречу, организованной для нас федеральным уполномоченным по правам несовершеннолетних Анной Кузнецовой, министр просвещения Сергей Кравцов заверил нас, что дистанционное обучение [школьников] использоваться не будет. Только в экстренных случаях», — сообщил Игорь Мороков. По его словам, домашнее обучение не заменит работы в коллективе. Вместе с тем, считает детский омбудсмен, дистант незаменим для детей-инвалидов. Кроме того, он может решить проблему обучения несовершеннолетних, находящихся в СИЗО или в больничных стационарах.

Уполномоченный по правам ребёнка усмотрел в удаленке дополнительные плюсы: так, благодаря ей на периферии региона появился доступный беспроводной интернет. Во время коронавирусной самоизоляции снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них.

Мороков также отметил положительные стороны дистанта, в частности, снижение преступности среди несовершеннолетних. «Если в 2019 году зарегистрировано 800-900 преступлений, которые совершили несовершеннолетние, то в 2020 году эта цифра составила 700-750. Уменьшается многоэпизодность — то есть количество преступлений, совершенных одним и тем же подростком», — рассказал Игорь Мороков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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