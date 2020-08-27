Возвращение детей в школу может вызвать новую вспышку коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области на 28 августа зарегистрирован 121 новый случай COVID-19 (из них 61 в Екатеринбурге). Коэффициент распространения коронавируса в регионе остается на уровне около единицы, он фактически не снижается с июля. Для смягчения санитарных ограничений он должен составлять 0,5. При этом медики прогнозируют ухудшение ситуации в сентябре.

«От коронавируса нам не уйти. При послаблении режима он мигом отомстит вспышкой, как в Краснотурьинске. В зоне опасности — больницы и интернаты. Детские сады и школы — тоже рассадник. Опасность представляют также возвращающиеся с отдыха и граждане без симптомов», — рассказал URA.RU на условиях анонимности высокопоставленный медик.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, состояние 84 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находятся в реанимации, в том числе 40 — на аппаратах ИВЛ. Всего в больницах лечится 256 свердловчан. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. «Зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 441», — сообщили в штабе. Также было выписано 57 человек. Число заболевших в регионе за весь период достигло 24 960, выписанных 19 801 человек.

Как ранее сообщало URA.RU, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что с 9 сентября в регионе открывают театры и кинотеатры. Но детские сады по-прежнему работают с 50-процентной наполняемостью. Полноценное открытие детсадов планируется в середине сентября.