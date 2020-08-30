На выборах депутатов в законодательное собрание округа будут присутствовать независимые наблюдатели
Выборы в заксобрание будут контролировать независимые эксперты — ученые выяснили возраст останков мамонта — справедливоросс предъявил претензии коммунистам. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 31 августа — в обзоре URA.RU:
В регион прибудут независимые наблюдатели
- За выборами депутатов в законодательное собрание округа будут наблюдать независимые эксперты. Об этом сообщил источник URA.RU в политических кругах Ямала.
Экологи выяснили возраст останков мамонта
- Останкам мамонта, найденным в ЯНАО, предположительно, 30 тысяч лет. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев.
Депутаты поссорились из-за Сталина
- Кандидат в депутаты заксобрания от партии «Справедливая Россия» Алексей Пуйко предъявил претензии главе реготделения коммунистов Елене Кукушкиной за ее видео с портретом Иосифа Сталина. По мнению Пуйко, это неуважение к народам Севера.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «