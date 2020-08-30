30 августа 2020
29 августа 2020
28 августа 2020
27 августа 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 31 августа. Независимые наблюдатели прибыли в округ, Сталин стал причиной раздора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подсчет голосов. Выборы. Салехард, подсчет голосов, гашение бюллетеней, бюлетени, бюллетени, итоги голосования
На выборах депутатов в законодательное собрание округа будут присутствовать независимые наблюдатели Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Выборы в заксобрание будут контролировать независимые эксперты — ученые выяснили возраст останков мамонта — справедливоросс предъявил претензии коммунистам. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 31 августа — в обзоре URA.RU:

В регион прибудут независимые наблюдатели

Экологи выяснили возраст останков мамонта

  • Останкам мамонта, найденным в ЯНАО, предположительно, 30 тысяч лет. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев.

Депутаты поссорились из-за Сталина

  • Кандидат в депутаты заксобрания от партии «Справедливая Россия» Алексей Пуйко предъявил претензии главе реготделения коммунистов Елене Кукушкиной за ее видео с портретом Иосифа Сталина. По мнению Пуйко, это неуважение к народам Севера.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «Ямал» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...