Здания является памятником конструктивизма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожар на хлебокомбинате «СМАК» в Екатеринбурге повредил памятник культурного значения. Об этом URA.RU сообщила защитница памятников, организатор движения «Реальная история» Марина Сахарова. По ее словам, комплекс зданий хлебокомбината — уникальный объект в городе.

«Это одна из первых фабрик-кухонь в Советском Союзе и памятник конструктивизма, — рассказала агентству Сахарова. — Там два здания, оба они строились в конце 20-х годов прошлого столетия».

По словам градозащитницы, формально объектом культурного наследия является фасад здания, выходящего на улицу Свердлова, однако все здания хлебокомбината образуют единый ансамбль. «Я видела чертежи, и, насколько помню, здания входят в единый комплекс», — отметила она.

Защитница памятников не исключает версию поджога. «Этому комплексу зданий не уделяется должное внимание, и он под угрозой от дикой застройки города, — говорит Сахарова. — А когда есть угроза такой застройка, то пожары становятся нормой в нашем городе».

Квартал улиц Свердлова — Азина — Шевченко — Мамина-Сибиряка, где располагается хлебокомбинат «СМАК», планируется отдать под застройку: несколько лет назад группа компаний «Премьер» заявила о планах по созданию там жилого комплекса «Екатерининский парк». С хлебокомбинатом СМАК (входит в холдинг «Макфа», принадлежащий отцу челябинского экс-губернатора Михаила Юревича Валерию) велись переговоры о переезде предприятия. Гендиректор ОАО «СМАК» Владилен Фуфаров заявлял, что предприятие готово освободить место в центре города при условии компенсации потерь.