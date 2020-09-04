Самое важное в России и в мире на 4 сентября. В Германии нашли «Новичок» в анализах Навального, банкам посоветовали списать долги россиян, бедные получат по 30 тысяч

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Глава МИД Сергей Лавров высказался о деле с госпитализацией Алексея Навального Фото: Владимир Андреев

Глава МИД сравнил дело Навального с ситуацией со Скрипалями — страны Европы решили не вводить санкции против Лукашенко — Фургал надеется на оправдательный приговор — на вакцинацию россиян уйдет год. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 4 сентября — в обзоре URA.RU:

Глава МИД России сравнил ситуацию вокруг Навального с делом Скрипалей

Три страны отказались вводить санкции против президента Белоруссии

В Тбилиси из-за взрыва погиб человек

Фургал заявил о желании суда присяжных

Банки призвали списать долги россиянам

Россияне смогут пройти вакцинацию от COVID в течение года

Власти запретят регионам занижать прожиточный минимум

Малоимущие семьи смогут получить матпомощь

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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