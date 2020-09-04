Глава МИД Сергей Лавров высказался о деле с госпитализацией Алексея Навального Фото: Владимир Андреев

Глава МИД сравнил дело Навального с ситуацией со Скрипалями — страны Европы решили не вводить санкции против Лукашенко — Фургал надеется на оправдательный приговор — на вакцинацию россиян уйдет год. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 4 сентября — в обзоре URA.RU:

Глава МИД России сравнил ситуацию вокруг Навального с делом Скрипалей

Три страны отказались вводить санкции против президента Белоруссии

Италия, Германия и Франция откажутся от санкций против действующего белорусского президента Александра Лукашенко. Страны выступают за диалог с ним.

В тоже время постпред США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что западные страны должны попытаться убедить Лукашенко отказаться от власти.

В Тбилиси из-за взрыва погиб человек

В центре столице Грузии Тбилиси один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва в кафе. По предварительным данным там взорвался газовый баллон.

Фургал заявил о желании суда присяжных

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал хотел бы, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. Он рассчитывает на оправдательный приговор.

Банки призвали списать долги россиянам

Российские банки должны решить проблемы с невозвратными долгами, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков.

Россияне смогут пройти вакцинацию от COVID в течение года

Власти запретят регионам занижать прожиточный минимум

Правительство России планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Инициатива обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.

Малоимущие семьи смогут получить матпомощь

Государство расширит список, в рамках которого малоимущие семьи смогут получить материальную помощь в размере 30 тысяч рублей.

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