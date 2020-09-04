Глава МИД сравнил дело Навального с ситуацией со Скрипалями — страны Европы решили не вводить санкции против Лукашенко — Фургал надеется на оправдательный приговор — на вакцинацию россиян уйдет год. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 4 сентября — в обзоре URA.RU:
Глава МИД России сравнил ситуацию вокруг Навального с делом Скрипалей
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация с блогером Навальным напоминает историю со Скрипалями и России нечего скрывать в сложившейся ситуации.
- Немецкое здание Spiegel сообщило, что на бутылке, из которой пил Навальный, обнаружили следы отравляющего вещества. Однако в России уже обратили внимание на противоречия новой версии с ранее озвученными фактами о болезни блогера.
- Политики Германии предлагают приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.
- НАТО потребовало рассекретить формулу российского отравляющего вещества «Новичок».
- Между тем в России могут завести уголовное дело из-за госпитализации Навального. Следователи начали проверку, сообщают в Басманном суде Москвы.
Три страны отказались вводить санкции против президента Белоруссии
- Италия, Германия и Франция откажутся от санкций против действующего белорусского президента Александра Лукашенко. Страны выступают за диалог с ним.
- В тоже время постпред США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что западные страны должны попытаться убедить Лукашенко отказаться от власти.
В Тбилиси из-за взрыва погиб человек
- В центре столице Грузии Тбилиси один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва в кафе. По предварительным данным там взорвался газовый баллон.
Фургал заявил о желании суда присяжных
- Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал хотел бы, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. Он рассчитывает на оправдательный приговор.
Банки призвали списать долги россиянам
- Российские банки должны решить проблемы с невозвратными долгами, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков.
Россияне смогут пройти вакцинацию от COVID в течение года
- Большая часть россиян сможет пройти вакцинацию от коронавируса в течение 12 месяцев. С таким заявлением выступил директор института ГУ НИИ имени Гамалеи Александр Гинцбург.
- В тоже время вакцину на себе испытал министр обороны России Сергей Шойгу.
- В екатеринбургском аэропорту Кольцово начал работать пункт тестирования на COVID-19.
Власти запретят регионам занижать прожиточный минимум
- Правительство России планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Инициатива обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.
Малоимущие семьи смогут получить матпомощь
- Государство расширит список, в рамках которого малоимущие семьи смогут получить материальную помощь в размере 30 тысяч рублей.
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