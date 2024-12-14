Акционеры «Норникеля» останутся без дивидендов

Президент и председатель правления ГМК «Норникель» Владимир Потанин заявил, что компания не планирует выплачивать дивиденды в ближайшее время. Это решение касается как дивидендов за девять месяцев 2024 года, так и финальных выплат за весь год.
«В следующем году мы ожидаем, что перейдем уже к положительному денежному потоку. Но до тех пор, пока мы к нему не перейдем, мы, конечно же, не будем распределять дивиденды. Потому что распределение дивидендов за счет долговых средств — а если ты не заработаешь, как можно? Только за счет увеличения долга — это, конечно, не выход ни для нашей компании, ни для какой другой. Поэтому акционерам с дивидендами придется некоторое время потерпеть», — сказал Потанин в беседе с РБК.
Глава «Норникеля» также выделил основные причины, по которым компания приняла решение об отсрочке выплаты дивидендов. Среди них — негативная ценовая конъюнктура на мировом рынке металлов, сложности с привлечением финансирования на Западе и удлинение логистических цепочек.
Таким образом суммирование всех данных оттоков из свободного денежного потока могло бы привести к его отрицательному значению в отсутствие серьезной антикризисной стратегии, заключил Потанин. Однако, по его словам, проблему удалось своевременно идентифицировать и предотвратить критическое развитие событий.
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