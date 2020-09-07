07 сентября 2020
06 сентября 2020
05 сентября 2020
04 сентября 2020

У губернатора ХМАО появился новый заместитель

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой с активом регионального отделения ОНФ в Югре. Сургут, нигматулин владислав
Владислав Нигматулин с 9 сентября приступает к новым обязанностям Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

У губернатора ХМАО Натальи Комаровой появился заместитель, который будет курировать приоритетные проекты в сфере научно-технологического развития. Им стал Владислав Нигматулин, ранее занимавший должность заместители директора окружного департамента здравоохранения. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«К своим полномочиям он приступит с 9 сентября 2020 года. Владислав Нигматулин будет курировать приоритетные проекты в сфере научно-технологического развития, в том числе высоких биомедицинских технологий», — сообщили в депсвязей.

Там также добавили, что в ХМАО сейчас реализуется проект по созданию научно-технологического центра в Сургуте, в том числе центра высоких биомедицинских технологий. Он объединит усилия более 200 специалистов в этой области — генетиков, биохимиков, биоинформатиков, персонализированной медицины. Ключевым партнером правительства Югры в создании центра стал национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Источник URA.RU в окружном правительстве уточнил, что вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов, курирующий социальный сектор продолжает работу. «Нигматулин будет работать как и другой вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока — с заданной областью деятельности в развитии приоритетных для округа проектах», — прокомментировал инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что Нигматулин во время пандемии коронавируса был назначен руководителям филиала оперштаба в Сургуте и ряде других муниципалитетов ХМАО. Он координировал взаимодействие разных муниципальных и окружных структур в борьбе с COVID-19.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...