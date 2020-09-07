У губернатора ХМАО появился новый заместитель

У губернатора ХМАО Натальи Комаровой появился заместитель, который будет курировать приоритетные проекты в сфере научно-технологического развития. Им стал Владислав Нигматулин, ранее занимавший должность заместители директора окружного департамента здравоохранения. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.
«К своим полномочиям он приступит с 9 сентября 2020 года. Владислав Нигматулин будет курировать приоритетные проекты в сфере научно-технологического развития, в том числе высоких биомедицинских технологий», — сообщили в депсвязей.
Там также добавили, что в ХМАО сейчас реализуется проект по созданию научно-технологического центра в Сургуте, в том числе центра высоких биомедицинских технологий. Он объединит усилия более 200 специалистов в этой области — генетиков, биохимиков, биоинформатиков, персонализированной медицины. Ключевым партнером правительства Югры в создании центра стал национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».
Источник URA.RU в окружном правительстве уточнил, что вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов, курирующий социальный сектор продолжает работу. «Нигматулин будет работать как и другой вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока — с заданной областью деятельности в развитии приоритетных для округа проектах», — прокомментировал инсайдер.
Ранее URA.RU сообщало, что Нигматулин во время пандемии коронавируса был назначен руководителям филиала оперштаба в Сургуте и ряде других муниципалитетов ХМАО. Он координировал взаимодействие разных муниципальных и окружных структур в борьбе с COVID-19.
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