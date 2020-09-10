Свердловскую оппозиционерку обвинили в избиении конкурентов

Олег Губин утверждает, что оппозиционерка и ее муж напали на агитаторов оппонента

В инциденте с избиением кандидата в депутаты Нижнетагильской гордумы от партии «Яблоко» Надежды Журавлевой всплыли новые подробности. Как сообщил URA.RU один из участников конфликта, член участковой комиссии №2155 с правом решающего голоса Олег Губин, агрессию проявила именно Журавлева.

По его словам, он заключил договор с кандидатом от «Единой России» Александром Долгоруковым на распространение агитационной продукции в избирательном округе №10. «Совместно с другими агитаторами я выполнял условия договора, когда подъехала чета Журавлевых и начала провоцировать нас на конфликт. От слов перешли к действиям. В результате мне были нанесены побои, о чем есть медицинское свидетельство», — сообщил Олег Губин. Как и Журавлева, он направил заявление в полицию. В настоящее время проверкой обстоятельств инцидента занимаются сотрудники отдела полиции №16. Свою позицию о противоправности действий конкурентки высказал и сам Александр Долгоруков.

«Когда произошел конфликт, мы вызвали полицию и предложили этим людям остаться. Наши оппоненты убежали. При ПДД такое поведение автоматически считается признанием вины. Все, что сейчас происходит, я считаю, это попытка оправдаться», — прокомментировала Надежда Журавлева.

Как писало URA.RU, 10 сентября кандидат от «Яблока» заявила о нападении на нее со стороны членов избирательного штаба Александра Долгорукова. По словам Надежды Журавлевой, представители оппонента срывали ее агитацию, а при попытке видеосъемки избили ее и супруга. «Яблочница» обратилась в полицию и к губернатору Евгению Куйвашеву. Довыборы по избирательному округу №10 в гордуму Нижнего Тагила пройдут в Единый день голосования 13 сентября.