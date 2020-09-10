Владимир Мякуш пришел на выборы с женой Светланой и дочерью Викторией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Лидер регионального отделения «Единой России» и спикер заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш 11 сентября приехал на выборы вместе с супругой Светланой и дочерью Викторией. Вся семья второго человека челябинской политики была в маске и перчатках, передает корреспондент URA.RU.

«Исторический момент. Никогда больше таких регистрации и голосования не будет. Потому что коронавирус пройдет, а мы будем вспоминать, что в такое время жили», — улыбнулся Мякуш, получая бюллетени.

После голосования он рассказал журналистам, что пришел на выборы с женой и дочерью, поскольку вся семья «озабочена тем, как область будет жить». «Сейчас формируется команда, которая будет достойно представлять население и оправдывать доверие. Главное для кандидатов — не обмануть ожидания людей», — заключил он.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владимир Мякуш с 2005 года возглавляет региональное отделение «ЕР» и ЗСО. Перед партией стоит задача выиграть во всех 30 одномандатных округах и получить еще 15 депутатов по спискам. Вместе с «ЕР» в ЗСО баллотируются КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», партии «За правду!», «Зеленая альтернатива», Партия пенсионеров, Партия роста и «Родина». Одновременно с выборами в ЗСО идет голосование за депутатов во всех муниципалитетах, кроме Челябинска и Трехгорного.