Россия создала проблемы клиентам знаменитого офшора

Налог на вывод капитала с Мальты вырастет Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Российские власти поменяют налоговую конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой, из-за этого там вырастет налог на вывод капитала. Однако, вводятся и исключения, сказано в распоряжении российского премьера Михаила Мишустина.

«Определен перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготный режим, устанавливающий ставку налога в размере 5%», — сказано на сайте правительства. Это значит, что налоговая ставка на выведенный капитал станет такой же, как и в России.

Такие изменения коснутся публичных компаний и инвестиций, где не менее 15% акций находятся в свободном обращении. Кроме того, компании должны владеть как минимум 15% капитала организации, которая платит указанные доходы на протяжении года. Эти исключения вводят, поскольку нет риска, что такие плательщики будут уклоняться от уплаты налогов.

3 августа Минфин начал бороться с налоговыми махинациями и на другом офшоре — кипрском. Это делается по поручению президента России Владимира Путина.