В ХМАО придумали новый способ вымогать деньги у бизнеса

Информация о наличии взрывных устройств в ТРЦ не подтверждается Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Нижневартовске эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Ланкорд» из-за сообщения о наличии внутри здания взрывного устройства. Он стал четвертым ТРЦ в ХМАО, который попал в волну лжеминирований, о чем URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В Нижневартовске в этом списке оказались „Ланкорд“ и „Европа Сити“, в Ханты-Мансийске была эвакуация из ТРЦ „Небо“, в Сургуте пострадала „Аура“. Сообщения о наличии взрывного устройства поступают из разных источников. Лжетеррористы требуют выкуп, иногда рублями, иногда биткоинами», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что расследованием этих преступлений занимается ФСБ.

В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста URA.RU. В «Ланкорде», по указанному на сайте торгового центра номеру телефону заявили, что не могут ничего прокомментировать о режиме работы магазина.

Ранее URA.RU сообщало, что волна лжеминированый началась с одного из крупнейших в ХМАО ТРЦ «Аура». Там лжетеррористы требовали с владельцев здания выкуп в 100 тысяч рублей, в противном случае грозили взорвать ТРЦ, однако никаких взрывных устройств обнаружено не было.