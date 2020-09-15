Минобороны объяснило нахождение российских военных в Беларуси

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, военные, солдаты, военная полиция, этап учений материально-технического обеспечения
Учения пройдут в формате контртеррористической операции Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Белоруссии стартовал первый этап международных военных учений «Славянское братство-2020», в которых участвуют белорусские и российские военнослужащие. Учения пройдут в формате контртеррористической операции против третьих стран.

«С 14 сентября на полигоне „Брестский“ в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения „Славянское братство-2020“», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны РФ. По информации ведомства, с российской стороны в учениях принимают участие военнослужащие гвардейского десантно-штурмового полка, а также Псковского гвардейского соединения ВДВ.

На первом этапе учений российские и белорусские подразделения научатся взаимодействовать друг с другом. Кроме того, военнослужащих ждут спортивные соревнования.

Совместные российско-белорусские тактические учения «Славянское братство-2020» пройдут с 14 по 25 сентября. Для этих целей правительство Белоруссии выделило в распоряжение военных полигон «Брестский», расположенный недалеко от одноименного города.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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