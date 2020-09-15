В России могут упростить блокировку сайтов силовиками

Роскомнадзор может получить дополнительные полномочия по работе с сайтами экстремистской тематики. Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, ведомству разрешат блокировать информационные ресурсы без решения суда.
«Данный законопроект был разработан в целях устранения проблем, возникающих в ходе правоприменительной практики правоохранительных органов», — говорится в пояснительной записке к опубликованному на сайте Госдумы документу. Сам законопроект внесен на рассмотрение депутатом Госдумы от «Единой России» Рамзилом Ишсариным и заксобранием Башкирии.
Авторы законопроекта предлагают разрешить Роскомнадзору блокировать сайты без решения суда на основании заключения эксперта. После его вывода сайт также вносится в реестр запрещенных.
В настоящее время для блокировки сайта и внесения его в реестр требуется решение суда, или запрос генпрокурора. Инициаторы поправок в закон «Об информации» называют такой подход неэффективным, так как вся процедура занимает много времени.
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