Для подготовки доклада Путину привлекут хакеров

СПЧ привлечет хакеров к работе над подготовкой доклада Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев анонсировал создание «цифрового кодекса» России. Но для начала совет подготовит доклад Владимиру Путину о проблемах, с которыми сталкиваются россияне в интернете. К этой работе привлекут хакеров.

«Совет подготовит доклад главе государства о проблемах, с которыми общество сталкивается в эпоху развития компьютерных технологий, — от травли пользователей в соцсетях до тотальной слежки с помощью камер видеонаблюдения и утечки банковских данных. К работе привлекут отечественных хакеров и инициируют законодательную инициативу о защите прав граждан в цифровой среде», — пишет газета « Коммерсант» со ссылкой на Фадеева.

В качестве примера он привел историю о женщине, заказавшей за 16 тысяч рублей слежку за собой с помощью камер видеонаблюдения, установленных в городе; травлю доктора Леонида Рошаля за предложение создать международную группу медиков для расследования «дела Навального»; слив ложной информации о нарколаборатории, якобы расположенной дома у журналиста Ивана Голунова. «И никто за это не ответил. Эти примеры описывают ряд серьезных проблем нашего общества в сфере цифровизации, распространения информации», — добавил глава СПЧ. Он также отметил, что российское законодательство не справляется с защитой граждан в интернете, но при этом подчеркнул, что защита людей от травли в Сети не должна осуществляться за счет «подрыва свобод».