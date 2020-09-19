Путин раскрыл создателя российского «оружия будущего»

Путин напомнил, что недавно РФ догоняла другие страны в области вооружения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Впервые в новейшей истории России страна имеет оружие, аналогов которого нет у других государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Также глава государства впервые раскрыл, кто создал российское гиперзвуковое оружие.

«Впервые в новейшей истории Россия обладает оружием, которого ни у кого нет», — передает ТАСС со ссылкой на слова Путина. Президент напомнил, что еще недавно России приходилось догонять другие страны в области вооружения.

Разработчиком гиперзвукового боевого блока «Авангард» оказался конструктор Герберт Ефремов, заявил Путин. Президент России добавил, что создавать гиперзвуковое оружие России пришлось после того, как США вышли из договора по ПРО.

19 сентября в России отмечается День оружейника. Праздник работников оборонной промышленности отмечается в РФ с 2012 года.