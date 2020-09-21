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Самое актуальное в ЯНАО на 22 сентября. В научном центре вспышка коронавируса, открываются рейсы по четырем направлениям

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты-медики из ЯНАО смогут получать повышенные именные стипендии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава округа заявил об именных стипендиях для студентов-медиков — в Пуровском районе глава покинул пост — из Нового Уренгоя можно будет улететь в четыре города — в научном центре произошла вспышка COVID. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 22 сентября — в обзоре URA.RU:

Студенты-медики смогут получить повышенные стипендии

В Пуровском районе сменится глава

«ИрАэро» запустила четыре новых маршрута

В Научном центре произошла вспышка коронавируса

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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