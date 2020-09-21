Студенты-медики из ЯНАО смогут получать повышенные именные стипендии
Глава округа заявил об именных стипендиях для студентов-медиков — в Пуровском районе глава покинул пост — из Нового Уренгоя можно будет улететь в четыре города — в научном центре произошла вспышка COVID. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 22 сентября — в обзоре URA.RU:
Студенты-медики смогут получить повышенные стипендии
- Проблему нехватки медиков в ЯНАО будут решать, стимулируя обучение ямальских студентов медицинских вузов России по целевым направлениям. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
В Пуровском районе сменится глава
- Глава Пуровского района Андрей Нестерук досрочно покидает свой пост. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации района. По мнению источников, Нестерук собирается идти в заксобрание.
«ИрАэро» запустила четыре новых маршрута
- Ямальская авиакомпания открывает прямое авиасообщение с Саратовом, Нижним Новгородом, Белгородом и Воронежем из Нового Уренгоя.
В Научном центре произошла вспышка коронавируса
- В Научном центре изучения Арктики шестеро сотрудников заразились коронавирусом, в их числе оказался и руководитель учреждения Дмитрий Фролов.
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