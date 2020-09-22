22 сентября 2020
21 сентября 2020

Из-за коронавируса откладывается важное решение для думы Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания, лето 2020 г. Пермь, табличка, пермская городская дума
Дума во вторник поддержала сложение полномочий депутатом Григорьевым Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пермские единороссы не могут собраться, чтобы решить, кто займет место экс-депутата Вячеслава Григорьева в Пермской гордуме. В беседе с корреспондентом URA.RU Григорьев пояснил, что дата проведения президиума регсовета «Единой России» не назначена из-за того, что некоторые его коллеги по партии заразились ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

«Пока у нас идут консультации [по кандидату], поскольку вопрос достаточно важный. Пока ни дата президиума, ни кандидатура, не назначены, поскольку многие коллеги по партии, в том числе, из президиума, болеют», — отметил секретарь пермского реготделения партии Григорьев.

Григорьев победил на довыборах в краевой парламент по округу №2. Во вторник, 22 сентября, гордума поддержала его заявление о досрочном сложении полномочий. С момента сложения Григорьевым полномочий, у прикамских единороссов есть две недели, на то, чтобы определиться с кандидатов на место депутата в гордуме. За это время «решение будет обязательно принято», заверил агентство Григорьев.

URA.RU писало, что на вакантное место претендуют три кандидата: начальник управления экспертизы и аналитики аппарата гордумы Денис Ушаков, зампредседателя общественной палаты Пермского края Михаил Мухин и председатель комитета по молодежному предпринимательству «ОПОРЫ РОССИИ» Айна Якупова. Источники агентства называют наиболее вероятными претендентами на кресло депутата Ушакова и Мухина.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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