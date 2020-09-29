Бесплатных парковок в Перми станет меньше

В Перми будет расширена зона платных парковок. Соответствующий проект постановления размещен на сайте мэрии города. Сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Предполагается, что размер платы за парковки составит 20 рублей в час.
«Внести изменения в границы тарифных зон и размер платы за пользование парковками (парковочными местами), расположенными на автодорогах общего пользования местного значения города Перми», — указано в документе.
С 1 ноября 2020 года платными станут парковки по улицам:
- Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до Пионерской;
- Газеты «Звезда» от Полины Осипенко до Белинского;
- Екатерининской от Парковой до Н.Островского;
- Н.Островского от Екатерининской до Пермской;
- Пермской от Н.Островского до Клименко;
- по Клименко от Пермской до Ленина;
- по Ленина от Клименко до Суксунской;
- по Суксунской от Ленина до 2-й Разгуляйской;
- по 2-й Разгуляйской от Суксунской до Парковой;
- по Парковой от 1-й Разгуляйской до Екатерининской.
Система платных парковок заработала в Перми в 2016 году. Позднее мэрия признала эксперимент удачным, расширив зону собираемости денег и повысив плату за стоянки автомобилей.
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