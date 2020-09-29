29 сентября 2020
28 сентября 2020

Бесплатных парковок в Перми станет меньше

© Служба новостей «URA.RU»
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Паркоматы в зоне платной парковки. Пермь, паркомат, платная парковка, стоимость парковки, парковочная зона
С 1 ноября зона платных парковок в городе будет расширена Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми будет расширена зона платных парковок. Соответствующий проект постановления размещен на сайте мэрии города. Сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Предполагается, что размер платы за парковки составит 20 рублей в час.

«Внести изменения в границы тарифных зон и размер платы за пользование парковками (парковочными местами), расположенными на автодорогах общего пользования местного значения города Перми», — указано в документе.

С 1 ноября 2020 года платными станут парковки по улицам:

  • Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до Пионерской;
  • Газеты «Звезда» от Полины Осипенко до Белинского;
  • Екатерининской от Парковой до Н.Островского;
  • Н.Островского от Екатерининской до Пермской;
  • Пермской от Н.Островского до Клименко;
  • по Клименко от Пермской до Ленина;
  • по Ленина от Клименко до Суксунской;
  • по Суксунской от Ленина до 2-й Разгуляйской;
  • по 2-й Разгуляйской от Суксунской до Парковой;
  • по Парковой от 1-й Разгуляйской до Екатерининской.

Система платных парковок заработала в Перми в 2016 году. Позднее мэрия признала эксперимент удачным, расширив зону собираемости денег и повысив плату за стоянки автомобилей.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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