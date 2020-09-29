Бесплатных парковок в Перми станет меньше

С 1 ноября зона платных парковок в городе будет расширена Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми будет расширена зона платных парковок. Соответствующий проект постановления размещен на сайте мэрии города. Сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Предполагается, что размер платы за парковки составит 20 рублей в час.

«Внести изменения в границы тарифных зон и размер платы за пользование парковками (парковочными местами), расположенными на автодорогах общего пользования местного значения города Перми», — указано в документе.

С 1 ноября 2020 года платными станут парковки по улицам:

Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до Пионерской;

Газеты «Звезда» от Полины Осипенко до Белинского;

Екатерининской от Парковой до Н.Островского;

Н.Островского от Екатерининской до Пермской;

Пермской от Н.Островского до Клименко;

по Клименко от Пермской до Ленина;

по Ленина от Клименко до Суксунской;

по Суксунской от Ленина до 2-й Разгуляйской;

по 2-й Разгуляйской от Суксунской до Парковой;

по Парковой от 1-й Разгуляйской до Екатерининской.

Система платных парковок заработала в Перми в 2016 году. Позднее мэрия признала эксперимент удачным, расширив зону собираемости денег и повысив плату за стоянки автомобилей.