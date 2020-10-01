У Рудковской и Плющенко родился ребенок. Фото

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, плющенко евгений, рудковская яна
О том, что семья ждет пополнения стало известно неделю назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У бывшего российского фигуриста Евгения Плющенко и его жены Яны Рудковской родился второй ребенок. Малышу дали имя Арсений.

«Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали родителями», — сообщает Super.ru. По информации издания, ребенок родился от суррогатной матери.

Впервые о том, что семья Плющенко ждет пополнения стало известно неделю назад. Тогда Яна Рудковская вместе со своим сыном дали первое интервью Youtube-шоу «Алена, блин!».

Ранее первый ребенок четы Плющенко — семилетний Саша обратился к президенту РФ Владимиру Путину. В своем обращении «Гном Гномыч», как его называют родители, попросил Путина принять закон, запрещающий писать о детях без одобрения их родителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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