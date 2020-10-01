У бывшего российского фигуриста Евгения Плющенко и его жены Яны Рудковской родился второй ребенок. Малышу дали имя Арсений.
«Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали родителями», — сообщает Super.ru. По информации издания, ребенок родился от суррогатной матери.
Впервые о том, что семья Плющенко ждет пополнения стало известно неделю назад. Тогда Яна Рудковская вместе со своим сыном дали первое интервью Youtube-шоу «Алена, блин!».
Ранее первый ребенок четы Плющенко — семилетний Саша обратился к президенту РФ Владимиру Путину. В своем обращении «Гном Гномыч», как его называют родители, попросил Путина принять закон, запрещающий писать о детях без одобрения их родителей.
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