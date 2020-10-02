Инспектор проверял соблюдение масочного режима в транспорте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге 3 октября прошел рейд по ловле жителей, нарушающих масочный режим. Городские власти искали нарушителей мер безопасности в общественном транспорте силами муниципальной транспортной инспекции и полиции.

Представитель транспортной инспекции заходил в автобусы и троллейбусы на остановке Институт связи с призывом к пассажирам: «Согласно указу губернатора в общественном транспорте все должны находиться в масках. Те, у кого они еще не надеты, пожалуйста наденьте в целях вашей безопасности». Непослушных горожан сотрудник инспекции фотографировал, а затем передавал информацию полиции. Они выборочно выписывали штрафы нарушителям.

По ходу рейда у сотрудника инспекции случился конфликт с одним из пассажиров. Мужчина отказывался надеть маску, объясняя, что она упала на пол: «Она есть у меня, но она упала! […] Что за карканье-то началось?» Кондуктор при этом кричала на весь автобус о том, что мужчина три остановки отказывался соблюдать меры безопасности. После пятиминутной перебранки инспектор вышел из автобуса, полиция в конфликт так и не вмешалась.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев обвинил власти Екатеринбурга (глава — Александр Высокинский) в слабом контроле за выполнением горожанами ограничений из-за коронавируса. Инсайдеры URA.RU сообщали, что в регионе будут ужесточены проверки, связанные с использованием масок.

Рейд по городскому транспорту прошел после критики губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Часть нарушителей была оштрафована Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажир отказался надевать маску, так как она якобы упала на пол Фото: Владимир Жабриков © URA.RU