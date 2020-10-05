05 октября 2020
04 октября 2020
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В мэрии Сургута сменился главный финансист. На нового возложена важная миссия

© Служба новостей «URA.RU»
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Адресники администраций. Сургут, администрация сургута
Новый директор департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова уже приступила к выполеннию обязанностей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В администрации Сургута назначен новый директор департамента финансов — им стала Маргарита Новикова. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Новикова уже приступила к выполнению обязанностей. Прежний директор департамента финансов Елена Дергунова ушла на пенсию», — прокомментировали в пресс-службе администрации. Там также добавили, что на прежнюю позицию Новиковой, — главного бухгалтера мэрии, — назначена Елена Панова.

Источник URA.RU в городской администрации сообщил, что кадровые перестановки связаны с необходимость усиления финансового блока. «У мэрии есть перспективные планы развития. Например, по реконструкции сразу сотни дворов следующим летом. На это нужны дополнительные деньги. Новикова — опытный чиновник, способна на выполнении таких задач. К тому же она человек [главы Сургута Вадима] Шувалова, он ей полностью доверяет», — объяснил кадровые ротации инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало об изменениях в структуре администрации Сургута. Чиновники упразднили управление экологии и природопользования, реорганизовав его в отдел. Вместо этого в мэрии появилось управление массовых коммуникаций.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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