Сайт URA.RU посетило рекордное количество читателей

Информационное агентство URA.RU посетило рекордное количество читателей за сутки — 2,78 млн человек. До этого максимальный показатель был зафиксирован 19 марта 2018 года, когда в стране подводили итоги выборов президента. В этот день к нам на сайт зашли 2,53 млн человек. Об этом свидетельствует статистика Liveinternet.
Самыми читаемыми стали новости о наказании за отказ от вакцинации, о реакции РФ на введение турецких войск в Карабах, об ипотечном кризисе в России, а также свердловском следователе на золотом «Лексусе».
«Еще несколько лет назад мы радовались первому миллиону уникальных посетителей в сутки, а теперь это ежедневный результат. Мы работаем над качеством новостей и оперативностью, расширяем круг интересных тем. Новый рекорд означает, что наша работа не только приносит удовольствие коллективу, но и нужна нашим читателям. Мы благодарны за это внимание», — заявил шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов.
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