Появление турецких войск в Нагорном Карабахе вынуждают Россию принимать ответные меры. Такое мнение высказал политолог Евгений Сатановский.
По его словам, Турция открыто поддерживает Азербайджан. Более того, по данным СМИ, турецкая сторона является инициатором вооруженного конфликта. Сатановский считает, что президент Турции Реджеп Эрдоган ввязался в конфликт не только с целью получить контроль за регионом, но и из-за февральской неудачной операции в Идлибе. Тогда ему пришлось просить поддержки у российского лидера Владимира Путина. Сатановский утверждает, что Эрдогану в скором времени снова придется просить прощения у Путина.
Он уверен, что Кремль решительно ответит Анкаре за ее «беспрецедентную» наглость. «Президент, Министерство обороны, Совет безопасности и начальник Генерального штаба подготовят достойный ответ Эрдогану», — отметил Евгений Сатановский в эфире радио «Вести FM».
Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в сентябре этого года. Мировое сообщество высказывалось о необходимости прекратить огонь в непризнанной республике, однако обстрелы территории продолжаются.
Подписывайтесь на URA.RU в