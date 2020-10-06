Путин раскрыл, сколько россиян должны заниматься спортом

Владимир Путин заявил о необходимости увеличить продолжительность жизни россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Через десять лет вести здоровый образ жизни должны уже 70% россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что к такому показателю нужно стремиться. Как объяснил глава государства, между ростом числа занимающихся спортом и повышением качества и продолжительности жизни есть прямая связь.

Как отметил российский лидер, с 2009 по 2019 год рост средней продолжительности жизни россиян составил более 4,5 лет. «Надо обязательно сохранить эту позитивную динамику, чтобы, как и планируется, число тех, кто ведет активный, спортивный образ жизни, к 2024 году достигло 55%, а к 2030-му — 70%», — заявил Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Кроме того, президент РФ поручил правительству доработать стратегию развития физкультуры и спорта, рассчитанную на следующие десять лет. Документ должен быть принят до конца 2020 года.

Также в ходе заседания Путин поручил предусмотреть меры для сохранения физической активности людей. Это нужно в случае форс-мажоров, в том числе таких, как нынешняя пандемия. Как отметил глава государства, сейчас спортом занимаются около 60 млн россиян, то есть примерно 43%.