Ожидается, что вопрос с отставкой Екатерины Куземки поднимут снова — в конце октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комиссия гордумы Екатеринбурга по местному самоуправлению приняла и вынесла на рассмотрение остальных депутатов отчет о работе вице-мэра по СМИ Екатерины Куземки. Такое решение было принято вопреки предложению депутата Константина Киселева, который, как и спикер думы Игорь Володин, настаивал на отклонении доклада Куземки и пытался поднять вопрос о ее отставке. Выступление Киселева, по информации URA.RU, планировалось с конца прошлой недели.

Куземка заявила депутатам, что «гордится своей работой». «Даже при уменьшении финансирования и экономии мы ни по одному показателю не завалились», — сказал она. При этом руководитель городской Счетной палаты Андрей Парунин (который, как и Киселев, считается соратником Володина) заявил о финансовых нарушениях в пиар-блоке мэрии в 2017—2020 годах на 63,8 миллиона рублей. В ответ Куземка отметила, что значительная часть выводов Счетной палаты «носит субъективный характер» и не касается сроков ее работы в мэрии.

Киселев назвал доклад Куземки «бессодержательным», сославшись на отсутствие более точной информации о работе пиарщиков «серого дома». «Я предлагаю вопрос отложить. <…> Я считаю, что эта должность не нужна и ее нужно сокращать», — сказал депутат. Однако его не поддержали: депутаты приняли отчет Куземки. А предложение Киселева ликвидировать должность вице-мэра по СМИ лишь занесли в протокол.

Накануне вопрос об увольнении Куземки обсуждался на закрытой встрече депутатов с главой города Александром Высокинским, вице-губернатором Сергеем Бидонько и лидером свердловской «Единой России» Виктором Шептием. Володин предложил в целом упразднить пост вице-мэра по СМИ, но не получил однозначной реакции. Ожидается, что к концу октября он предпримет новую атаку и представит увольнение Куземки как одно из главных условий принятия гордумой бюджета Екатеринбурга на 2021 год.