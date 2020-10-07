Моргенштерн извинился перед Тимати за трек El Problema. Видео

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Извинение Моргенштерна и Славы Марлоу перед Тимати попало на видео Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рэпер Моргенштерн и саундпродюсер Слава Марлоу извинились перед Тимати (Тимур Юнусов) за то, что подмешали в их совместный хит El Problema звук газов молодого музыканта. Видео с извинениями появилось в telegram.

«Мы бы хотели привести свои искренние извинения Тимуру Эльдаровичу и всей его команде за глупую шутку», — сказал Моргенштерн на видео. К извинениям присоединился Марлоу, который отметил, что они не хотели допустить какой-либо негатив в сторону Тимати. Судя по последним кадрам видео, опытный рэпер простил своих молодых коллег.

5 октября Моргенштерн и Слава Марлоу рассказали о главном секрете трека El Problema. Молодые люди добавили в бит композиции звук испускания газов рэпером. Также музыканты рассказали, что Тимати нарушил договор о невмешательстве в музыку, которую они сделали для El Problema. Рэпер настоятельно потребовал, чтобы молодые люди добавили в композицию скрипку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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