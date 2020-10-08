Горбачев прокомментировал возможное восстановление СССР

История рассудит, стоило ли сохранить СССР Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Чтобы понять, стоило ли сохранять СССР, обществу потребуется еще много времени. На этот вопрос ответит история. С таким заявлением выступил первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

Ранее Горбачев дал интервью британской газете Times. В беседе с изданием он заявил, что сегодняшний мир был бы безопаснее, если бы в нем был Советский Союз, передает RT.

«Чтобы ответить на этот вопрос, надо ещё, чтобы много прошло времени, и набрались бы ума и опыта. На это ответит ход истории», — заявил Горбачев радиостанции «Говорит Москва». Он подчеркнул, что в современном мире все объединительные процессы не оборачиваются успехом.

Ранее Горбачев прокомментировал современные отношения между Россией и Германией, передает телеканал 360. По словам политика, между странами установились прочные отношения, которые не должны быть разрушены.