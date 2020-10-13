Известного общественника из ХМАО арестовали за езду без прав

В Ханты-Мансийске общественный активист и член ОНФ Евгений Печерица получил семь суток ареста за управление автомобилем без водительского удостоверения. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Печерица был лишен водительских прав за управление машиной в пьяном виде. Он пытался оспорить это решение суда, но безуспешно. А несколько дней назад автоинспекторы вновь задержали его за рулем автомобиля. На этот раз трезвого, но управлять машиной он еще не имеет права. Печерица был очень недоволен всем происходящим. Пытался выставить себя узником совести, которому мстят силовики за его общественную деятельность», — описал ситуацию инсайдер.
В пресс-службе УМВД ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что на Печерицу был составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.7.2 КоАП РФ — «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами». На сайте мирового суда ХМАО указано, что рассмотрение дела было завершено 9 октября. Дозвониться до самого общественного активиста журналисту агентства не удалось.
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