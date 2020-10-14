Жители свердловского города восстали против главврача местной ЦРБ

Главу больницы обвинили в увольнениях врачей и создании очередей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Общественники из Артемовского организовали сбор подписей за отставку главврача местной больницы Андрея Карташова. Соответствующая петиция опубликована во «ВКонтакте» на странице Виктора Попова, помощника депутата местной думы Александра Шабанова.

«С начала года из АЦРБ уволились 16 врачей. Последний пример: заявление об уходе написала участковый врач городской поликлиники № 1 Елена Саитова. Жители АГО для получения медицинской помощи вынуждены часами ждать своей очереди к участковым в поликлиниках, караулить талоны к специалистам неделями», — сказано в тексте петиции. Кроме того, главврачу вменяют приостановку общеврачебной практики в поселке Кировка. Петицию предлагается подписать в местных магазинах, также звучат призывы снимать и выкладывать в соцсетях видеообращения за отставку Андрея Карташова.

В областном минздраве URA.RU заявили, что с жалобами на работу главного врача больницы к ним никто не обращался. Сам Андрей Карташов в разговоре с корреспондентом агентства предположил, что помощник депутата преследует собственные политические интересы. «Мы неоднократно отвечали на все эти вопросы. Люди увольнялись по собственному желанию. Но в больницу уже пришли столько же, сколько и ушли. И еще приходят. Это обычная сезонная миграция медиков: кто-то ушел на пенсию, кто-то переехал, кто-то, извините, умер», — пояснил руководитель больницы. Он признал проблему в поселковой ОВП — там действительно не хватает врача. Однако больница открыла несколько медицинских участков и договорилась с муниципалитетом о дополнительных автобусах для перевозки пациентов.

По словам Андрея Карташова, ЦРБ работает с повышенной нагрузкой — на ее базе в дополнение к прочим направлениям медпомощи развернут ковидный госпиталь на 90 коек, куда везут пациентов со всего Режевского и Алапаевского районов. «В связи с этим определенный дефицит кадров, разумеется, есть», — признал главврач.