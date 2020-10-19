Новые штаммы коронавируса не должны стать угрозой для людей. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, вирусолог Александр Чепурнов.
Ранее стало известно, что норвежские ученые выявили новую разновидность коронавируса. Новый штамм распространяется быстрее и может привести к резкому росту числа заболевших, считают специалисты.
«Наш [мир] и так захлестнуло коронавирусом. Я не жду, что здесь какую-то существенную роль еще добавит возможность того или иного штамма быть чуть более шустрым», — поделился Чепурнов. Он отметил, что вирус и так имеет высокую результативность.
Новые штаммы коронавируса несут в себе одинаковый вирус без значительных изменений, подчеркнул Чепурнов. Это значит, что организм реагирует на новые виды COVID-19 одинаково, уточнил собеседник агентства.
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